Видання Bloomberg опублікувало рейтинг міст світу, де іноземним фахівцям пропонують найвищі зарплати.
Дивися повний текст Топ-10 міст світу, де іноземним фахівцям платять найбільше.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 08:58
Топ-10 міст світу, де іноземним фахівцям платять найбільше
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Дивися повний текст Топ-10 міст світу, де іноземним фахівцям платять найбільше.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 08:58
Наймите переводчика. С каких пор понятия "экспат" и "иностранный специалист" оцениваются в одной тарелке с мухами, котлетами, конями и людьми? В селе, где у меня пай, какой-то среднеазиат пруд охраняет, он тоже иностранный специалист. Насколько он влияет на среднемировую зп экспатов?
Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:04
Надо уточнять, что речь идет только о инженерных специальностях,причем конкретного профиля. По врачам будут совсем другие города и страны
back in USSR
Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:00
вот я из этой статьи так и не понял, куда ехать... если вспомнить, что большие города не люблю, то наверное Бирмингем подойдет, а значит, что остальное может стать сюрпризом )
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