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Топ-10 міст світу, де іноземним
фахівцям платять найбільше

Топ-10 міст світу, де іноземним фахівцям платять найбільше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 08:58

Топ-10 міст світу, де іноземним фахівцям платять найбільше

Пропонуємо до обговорення:
Видання Bloomberg опублікувало рейтинг міст світу, де іноземним фахівцям пропонують найвищі зарплати.

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R2
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Наймите переводчика. С каких пор понятия "экспат" и "иностранный специалист" оцениваются в одной тарелке с мухами, котлетами, конями и людьми? В селе, где у меня пай, какой-то среднеазиат пруд охраняет, он тоже иностранный специалист. Насколько он влияет на среднемировую зп экспатов?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:04

  R2 написав:]Топ-10 міст світу, де іноземним фахівцям платять найбільше


Надо уточнять, что речь идет только о инженерных специальностях,причем конкретного профиля. По врачам будут совсем другие города и страны
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:00

вот я из этой статьи так и не понял, куда ехать... если вспомнить, что большие города не люблю, то наверное Бирмингем подойдет, а значит, что остальное может стать сюрпризом )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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