Топ-10 міст світу, де іноземним фахівцям платять найбільше

Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:00

вот я из этой статьи так и не понял, куда ехать... если вспомнить, что большие города не люблю, то наверное Бирмингем подойдет, а значит, что остальное может стать сюрпризом )

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