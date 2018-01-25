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У Сінгапурі почали розробку
дронів з кулеметами

У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:07

У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами

Пропонуємо до обговорення:
Сінгапурська компанія ST Kinetics зайнялася розробкою безпілотних бойових дронів, оснащених стрілецькою зброєю.

Дивися повний текст У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:07

По-хорошему завидую тем армиям, у которых такое будет. В том же Широкином нам такие вещи очень помогли бы. В Донецком аэропорту не был, но думаю, что тоже
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:06

  max_us_ua написав:По-хорошему завидую тем армиям, у которых такое будет. В том же Широкином нам такие вещи очень помогли бы. В Донецком аэропорту не был, но думаю, что тоже

Если сам когда нибудь стрелял с АК то представь куда унесет отдачей дрон после первого же выстрела. :)
Кузя
 
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