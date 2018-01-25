Сінгапурська компанія ST Kinetics зайнялася розробкою безпілотних бойових дронів, оснащених стрілецькою зброєю.
Дивися повний текст У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:07
У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами
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Дивися повний текст У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:07
По-хорошему завидую тем армиям, у которых такое будет. В том же Широкином нам такие вещи очень помогли бы. В Донецком аэропорту не был, но думаю, что тоже
Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:06
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