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У Сінгапурі почали розробку
дронів з кулеметами

У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:07

У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами

Пропонуємо до обговорення:
Сінгапурська компанія ST Kinetics зайнялася розробкою безпілотних бойових дронів, оснащених стрілецькою зброєю.

Дивися повний текст У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:07

По-хорошему завидую тем армиям, у которых такое будет. В том же Широкином нам такие вещи очень помогли бы. В Донецком аэропорту не был, но думаю, что тоже
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:06

  max_us_ua написав:По-хорошему завидую тем армиям, у которых такое будет. В том же Широкином нам такие вещи очень помогли бы. В Донецком аэропорту не был, но думаю, что тоже

Если сам когда нибудь стрелял с АК то представь куда унесет отдачей дрон после первого же выстрела. :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:08

Помнится у Шекли есть такой рассказ "Страж-птица"...
Человечество становится к этой притче чуть ближе.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:29

без ИИ - это не более чем игрушка. Так что максимум - использование только в полицейских операциях где не ожидается применение средств РЭБ. А отдачу от оружия можно компенсировать.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 08:31

Re: У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами

  RomanTik написав:А отдачу от оружия можно компенсировать.

Как?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 11:42

Re: У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами

Кузя написав:
  RomanTik написав:А отдачу от оружия можно компенсировать.

Как?
Стрелять одновременно в противоположную сторону :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 14:45



Скоро(в течении 10 лет) произойдет революция в применении наземных роботов, страны у которые нет таких технологий не будет шансов.

Кстати, русские в последнее время серьезно занялись робототехникой в школах, вот передача где видно что этим у них занимаются.

Сколько нужно бычьих хвостов, чтобы дотянуться до Луны?
Ответ: Достаточно одного, подлиннее.
hno3
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 18:04

  Faceless написав:
Кузя написав:
  RomanTik написав:А отдачу от оружия можно компенсировать.

Как?
Стрелять одновременно в противоположную сторону :mrgreen:


хорошая шутка :)
Кузя
 
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