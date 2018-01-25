Сінгапурська компанія ST Kinetics зайнялася розробкою безпілотних бойових дронів, оснащених стрілецькою зброєю.
Дивися повний текст У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:07
У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами
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Дивися повний текст У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:07
По-хорошему завидую тем армиям, у которых такое будет. В том же Широкином нам такие вещи очень помогли бы. В Донецком аэропорту не был, но думаю, что тоже
Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:06
Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:08
Помнится у Шекли есть такой рассказ "Страж-птица"...
Человечество становится к этой притче чуть ближе.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:29
без ИИ - это не более чем игрушка. Так что максимум - использование только в полицейских операциях где не ожидается применение средств РЭБ. А отдачу от оружия можно компенсировать.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Суб 10 бер, 2018 08:31
Re: У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:42
Re: У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами
Стрелять одновременно в противоположную сторону
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 10 бер, 2018 14:45
Скоро(в течении 10 лет) произойдет революция в применении наземных роботов, страны у которые нет таких технологий не будет шансов.
Кстати, русские в последнее время серьезно занялись робототехникой в школах, вот передача где видно что этим у них занимаются.
Сколько нужно бычьих хвостов, чтобы дотянуться до Луны?
Ответ: Достаточно одного, подлиннее.
Додано: Суб 10 бер, 2018 18:04
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