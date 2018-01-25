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У Сінгапурі почали розробку
дронів з кулеметами

У Сінгапурі почали розробку дронів з кулеметами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:41

Faceless

Не обязательно именно пулеметами дрон вооружать. РПГ-7 - отличная вещь. Не только по точности
max_us_ua
 
Повідомлень: 2735
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