RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вчені запропонували шукати
позаземні цивілізації за...

Вчені запропонували шукати позаземні цивілізації за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:08

Вчені запропонували шукати позаземні цивілізації за...

Пропонуємо до обговорення:
Іспанський астроном Гектор Сокас-Наварро заявив про те, що шукати позаземні цивілізації можна не тільки за радіосигналами, але і за космічним сміттям, яке оточує планети, на яких вони живуть.

Дивися повний текст Вчені запропонували шукати позаземні цивілізації за космічним сміттям.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80666
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:08

Много было космического мусора при Римской империи?
p_a_l
 
Повідомлень: 927
З нами з: 15.02.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:08

Под космическим мусором гипотетически понимается полицейский - родственник Черновецкого
max_us_ua
 
Повідомлень: 2726
З нами з: 17.11.08
Подякував: 497 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 10:40

просто темпы поиска внеземных цивилизаций сильно упали, после того, как все видеокарты перекинули на майнинг.... конечно, проект SETI@home работает и на более слабых графических адаптерах, вплоть до интегрированных решений от Intel, но это же капля в океане по сравнению с тем, какие ресурсы крутятся в криптовалютах.... если бы все резко бросили майнинг и переключились на научные проекты, мы бы за полгода-год нашли лекарства от рака, спида и парочку цивилизаций, хотя бы в пределах нашего рукава Галактики... короче, опять крипта во всем виновата ))
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2801
З нами з: 03.02.13
Подякував: 275 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: edgar_po, hno3 і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Гонконзі запропонували будувати житло у водопровідних...
R2 » Чет 08 бер, 2018 11:28
7 208
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 11:08
r_skrypnik
Вчені Стенфордського університету заявили про створення...
R2 » П'ят 09 лют, 2018 15:46
7 450
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 23:38
Corpocrator
Вчені запропонували нову технологію видобутку води на Місяці
R2 » Пон 12 лют, 2018 08:06
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 08:06
Aleksandr engineer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9671)
09.03.2018 11:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.