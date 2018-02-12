Вчені запропонували шукати позаземні цивілізації за...

Додано: П'ят 09 бер, 2018 10:40

просто темпы поиска внеземных цивилизаций сильно упали, после того, как все видеокарты перекинули на майнинг.... конечно, проект SETI@home работает и на более слабых графических адаптерах, вплоть до интегрированных решений от Intel, но это же капля в океане по сравнению с тем, какие ресурсы крутятся в криптовалютах.... если бы все резко бросили майнинг и переключились на научные проекты, мы бы за полгода-год нашли лекарства от рака, спида и парочку цивилизаций, хотя бы в пределах нашего рукава Галактики... короче, опять крипта во всем виновата ))

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