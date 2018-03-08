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Середня пенсія в Україні
за рік зросла на третину

Середня пенсія в Україні за рік зросла на третину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:16

Середня пенсія в Україні за рік зросла на третину

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України забезпечив виплати для 11,7 мільйона пенсіонерів на загальну суму 286,6 мільярда гривень.

Дивися повний текст Середня пенсія в Україні за рік зросла на третину.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:16

ЛУчше бы написали, за счет кого она выросла. В теории это должно было выглядеть как план по мотивации для тех, кто работает в тени, выходить из нее, а выглядит все так, что чиновникам и прочим государевым людям плюшки, а всем остальным - плюс 10 проц. или вообще болт с левой резьбой. П. С. Интересно, авторы реформы получили по 100к премий за нее?
max_us_ua
 
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