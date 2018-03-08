Пенсійний фонд України забезпечив виплати для 11,7 мільйона пенсіонерів на загальну суму 286,6 мільярда гривень.
Дивися повний текст Середня пенсія в Україні за рік зросла на третину.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:16
Середня пенсія в Україні за рік зросла на третину
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Дивися повний текст Середня пенсія в Україні за рік зросла на третину.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:16
ЛУчше бы написали, за счет кого она выросла. В теории это должно было выглядеть как план по мотивации для тех, кто работает в тени, выходить из нее, а выглядит все так, что чиновникам и прочим государевым людям плюшки, а всем остальным - плюс 10 проц. или вообще болт с левой резьбой. П. С. Интересно, авторы реформы получили по 100к премий за нее?
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