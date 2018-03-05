За 2017 рік майнери придбали більше 3 мільйонів відеокарт на 776 мільйонів доларів.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:17
Майнери купили більше 3 мільйонів відеокарт на 776...
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Дивися повний текст Майнери купили більше 3 мільйонів відеокарт на 776 мільйонів доларів в 2017 - дослідження.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:17
Рекомендую СБУ начать расследование - это ведь все фермы майнят для ДНР, у них там миллиарды зелени крутятся!..
Додано: П'ят 09 бер, 2018 10:54
в украинские офисы вышеперечисленных компаний срочно направить спецназ с обыском и изъять все находящиеся там на хранении видеокарты и наркотики!
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