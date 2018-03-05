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Майнери купили більше 3
мільйонів відеокарт на 776...

Майнери купили більше 3 мільйонів відеокарт на 776...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:17

Майнери купили більше 3 мільйонів відеокарт на 776...

Пропонуємо до обговорення:
За 2017 рік майнери придбали більше 3 мільйонів відеокарт на 776 мільйонів доларів.

Дивися повний текст Майнери купили більше 3 мільйонів відеокарт на 776 мільйонів доларів в 2017 - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:17

Рекомендую СБУ начать расследование - это ведь все фермы майнят для ДНР, у них там миллиарды зелени крутятся!..
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 10:54

в украинские офисы вышеперечисленных компаний срочно направить спецназ с обыском и изъять все находящиеся там на хранении видеокарты и наркотики!
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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