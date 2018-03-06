Президент України Петро Порошенко повідомив, що в 2017 році рішення суду отримано за 1692 корупційними справами.
Дивися повний текст 2017 року суди винесли рішення у 1692 корупційних справах.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:33
2017 року суди винесли рішення у 1692 корупційних справах
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Дивися повний текст 2017 року суди винесли рішення у 1692 корупційних справах.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:33
Можна отримать рішення і по 10000 справ.ДЕ РЕЗУЛБТАТ?З самого початку цієї "боротьби" з корупцією стало ясно що це театр.Все перетворили в " спортивную рыбалку",як потім самі назвали свій фарс.
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