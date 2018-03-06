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2017 року суди винесли рішення
у 1692 корупційних справах

2017 року суди винесли рішення у 1692 корупційних справах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:33

2017 року суди винесли рішення у 1692 корупційних справах

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко повідомив, що в 2017 році рішення суду отримано за 1692 корупційними справами.

Дивися повний текст 2017 року суди винесли рішення у 1692 корупційних справах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:33

Можна отримать рішення і по 10000 справ.ДЕ РЕЗУЛБТАТ?З самого початку цієї "боротьби" з корупцією стало ясно що це театр.Все перетворили в " спортивную рыбалку",як потім самі назвали свій фарс.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:49

  sena_2008atp написав:Можна отримать рішення і по 10000 справ.ДЕ РЕЗУЛБТАТ?З самого початку цієї "боротьби" з корупцією стало ясно що це театр.Все перетворили в " спортивную рыбалку",як потім самі назвали свій фарс.

Це саме судові рішення про тих, кого засудили, а не відпустили. То кинуте тобою про спортивну рибалку - маячня.
Саме цей показник, говорить про те, що зараз боротьба з корупцію найсильніша за всю історію України.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:10

locustsucol
Давай уже дальше топи за барыгу, чего там :o
А я скажу почему. Цифру эту по "вирокам" первый раз озвучил Луценко в интервью Соне Кошкиной.

"1692 корупціонерів засуджено з вироком. ... А вироки, здебільшого, – умовні або штрафи.
...Виявляється, при всій боротьбі з корупцією ніхто не хоче звернути увагу на те, що стаття 368 (хабар), має значок один та передбачає штраф. Ст. 368-2/3 – засудження до 10 років. А от тире 1 – штраф. І в судах якось випадково стається, що більшість засуджують за цією статтею" https://ukr.lb.ua/news/2018/02/26/39120 ... strok.html

Так что, правильно написано было, нечем там гордиться. Поймали - показали - отпустили. Максимум, пальчиком пригрозили и оштрафовали.
EKO
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