Президент України Петро Порошенко повідомив, що в 2017 році рішення суду отримано за 1692 корупційними справами.
Дивися повний текст 2017 року суди винесли рішення у 1692 корупційних справах.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:33
2017 року суди винесли рішення у 1692 корупційних справах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 2017 року суди винесли рішення у 1692 корупційних справах.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:33
Можна отримать рішення і по 10000 справ.ДЕ РЕЗУЛБТАТ?З самого початку цієї "боротьби" з корупцією стало ясно що це театр.Все перетворили в " спортивную рыбалку",як потім самі назвали свій фарс.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:49
Це саме судові рішення про тих, кого засудили, а не відпустили. То кинуте тобою про спортивну рибалку - маячня.
Саме цей показник, говорить про те, що зараз боротьба з корупцію найсильніша за всю історію України.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:10
locustsucol
Давай уже дальше топи за барыгу, чего там
А я скажу почему. Цифру эту по "вирокам" первый раз озвучил Луценко в интервью Соне Кошкиной.
"1692 корупціонерів засуджено з вироком. ... А вироки, здебільшого, – умовні або штрафи.
...Виявляється, при всій боротьбі з корупцією ніхто не хоче звернути увагу на те, що стаття 368 (хабар), має значок один та передбачає штраф. Ст. 368-2/3 – засудження до 10 років. А от тире 1 – штраф. І в судах якось випадково стається, що більшість засуджують за цією статтею"
Так что, правильно написано было, нечем там гордиться. Поймали - показали - отпустили. Максимум, пальчиком пригрозили и оштрафовали.
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