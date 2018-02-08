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Американський суд визнав
криптовалюти товаром

Американський суд визнав криптовалюти товаром
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:40

Американський суд визнав криптовалюти товаром

Пропонуємо до обговорення:
Американський суд вирішив, що криптовалюти, такі як біткойн, можуть розглядатися як товари і підлягати відповідному регулюванню.

Дивися повний текст Американський суд визнав криптовалюти товаром.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:40

Ему что, трудно было что-нибудь насоветовать от балды?
hodkonem36
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