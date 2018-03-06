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До 2020 року споживання газу
має скоротитися ще на 5...

До 2020 року споживання газу має скоротитися ще на 5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 10:47

До 2020 року споживання газу має скоротитися ще на 5...

Пропонуємо до обговорення:
Населення, бюджетна сфера і теплокомуненерго до 2020 року повинні скоротити споживання газу ще на 5 млрд кубометрів.

Дивися повний текст До 2020 року споживання газу має скоротитися ще на 5 мільярдів кубів - Савчук.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 10:47

Секономить на 20% не проблема, только эти слепотрасты сразу тариф на 30% поднитут.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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