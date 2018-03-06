Населення, бюджетна сфера і теплокомуненерго до 2020 року повинні скоротити споживання газу ще на 5 млрд кубометрів.
Дивися повний текст До 2020 року споживання газу має скоротитися ще на 5 мільярдів кубів - Савчук.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 10:47
До 2020 року споживання газу має скоротитися ще на 5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 2020 року споживання газу має скоротитися ще на 5 мільярдів кубів - Савчук.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 10:47
Секономить на 20% не проблема, только эти слепотрасты сразу тариф на 30% поднитут.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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