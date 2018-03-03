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Пропозиції "Нафтогазу"
щодо зміни контракту на закупівлю...

Пропозиції "Нафтогазу" щодо зміни контракту на закупівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:42

Пропозиції "Нафтогазу" щодо зміни контракту на закупівлю...

Пропонуємо до обговорення:
Заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв.

Дивися повний текст Пропозиції "Нафтогазу" щодо зміни контракту на закупівлю газу не відповідали рішенню Стокгольмського арбітражу – "Газпром".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 11:42

не пойму, вроде ж еще 3 года мы не покупаем российский газ
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