RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Вакансії
/
Работа для страховых агентов

Работа для страховых агентов
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 12:21

Работа для страховых агентов

Предлагаем деловое сотрудничество страховым агентам в сфере продаж годовых абонементов на юридические консультации по телефону (автоадвокат). Внешнее оформление товара – пластиковые карты. Реализатор получает 50 % стоимости проданного товара. Товар отдается под реализацию (изначально покупать не нужно). Данная программа абонентского обслуживания существует уже более 5-ти лет. Подробности по телефону: (096) 298-93-57. Сайт fortiscentre.com.ua
Зображення
работа для страховых агентов, требуются страховые агенты, работа страховым агентом, Киев, Полтава, Харьков, Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы
Fortis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 07.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Работа на дому, требуются копирайтеры 1 ... 17, 18, 19
Anonymous » П'ят 15 лют, 2013 14:50
181 69954
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2018 23:20
mfishki559
Работа онлайн | Кредитование | Без вложений | Все регионы 1, 2
Anonymous » Нед 26 січ, 2014 17:47
10 7008
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 січ, 2018 20:36
boxs1986
Обвальщики Мяса, Работа за Рубежом
Anonymous » П'ят 12 лип, 2013 09:37
1 3017
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 гру, 2017 21:24
igorkmluck
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54378)
09.03.2018 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.