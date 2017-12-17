Предлагаем деловое сотрудничество страховым агентам в сфере продаж годовых абонементов на юридические консультации по телефону (автоадвокат). Внешнее оформление товара – пластиковые карты. Реализатор получает 50 % стоимости проданного товара. Товар отдается под реализацию (изначально покупать не нужно). Данная программа абонентского обслуживания существует уже более 5-ти лет. Подробности по телефону: (096) 298-93-57. Сайт fortiscentre.com.ua работа для страховых агентов, требуются страховые агенты, работа страховым агентом, Киев, Полтава, Харьков, Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы