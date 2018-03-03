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Колишній головний економіст
МВФ: Bitcoin подешевшає до...

Колишній головний економіст МВФ: Bitcoin подешевшає до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:25

Колишній головний економіст МВФ: Bitcoin подешевшає до...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна першої криптовалюти почне знижуватися через регулювання галузі урядами великих країн.

Дивися повний текст Колишній головний економіст МВФ: Bitcoin подешевшає до 100 доларів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:25

Я использую как платежное средство и знаю людей которые используют. Понятно что для МВФ криптовалюты это смерть. Биткоин ведь нельзя напечатать и выдать в кредит.
13dmitr132014
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:11

  13dmitr132014 написав:Я использую как платежное средство и знаю людей которые используют. Понятно что для МВФ криптовалюты это смерть. Биткоин ведь нельзя напечатать и выдать в кредит.

Просто напомню, что в 2007, накануне большого кризиса, этот "великий экономист" предлагал Конгрессу значительно увеличить эмиссию государственного долга для целей наполнения бюджета США, не то, что там опасаясь обрушения пирамиды долгов, а отрицая существование таковой...

https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/foreignholdingofusdebt_isoureconomyvulnerable_gpo.pdf

Поэтому вполне возможно, что ничей заказ он не отрабатывает, а просто не видит леса за деревьями.

Государство изживает себя как форма организации общества. Торговые барьеры размываются, границы уже открыты, корпоративная власть превышает по своим возможностям государственную.

Даже в космосе, последнем рубеже, государство больше не монополист, и в течение 10 ближайших лет уступит бизнесу.

Но традиционалисты все еще рассуждают о государственных запретах. Ха-ха... Быстро же реальность им мозги вправит.

Блокчейн, по сути своей, лишает государственные институты работы.

Я не говорю, что биткоин будет расти в цене вечно. Вероятно, что нет.

Если говорить о биткоине как конкретной монете, то вполне возможно снижение ее стоимости до 100 долларов. Как и увеличение до 100 тыс долларов, или даже 1 млн долларов.

Если как о имени нарицательном, подразумевающим технологию распределенного владения (блокчейн), то однозначно это смерть классическим фиатным валютам. Но какая именно валюта на технологии блокчейн завоюет мир, только время покажет. Все мы знаем, что facebook не был первой соц. сетью, а whatsapp - первым мессенджером, но то, что они полностью преобразовали форму коммуникации между людьми на расстоянии, неопровержимый факт
Criticus
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