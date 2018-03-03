Ціна першої криптовалюти почне знижуватися через регулювання галузі урядами великих країн.
Дивися повний текст Колишній головний економіст МВФ: Bitcoin подешевшає до 100 доларів.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:25
Колишній головний економіст МВФ: Bitcoin подешевшає до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Колишній головний економіст МВФ: Bitcoin подешевшає до 100 доларів.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:25
Я использую как платежное средство и знаю людей которые используют. Понятно что для МВФ криптовалюты это смерть. Биткоин ведь нельзя напечатать и выдать в кредит.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:11
Просто напомню, что в 2007, накануне большого кризиса, этот "великий экономист" предлагал Конгрессу значительно увеличить эмиссию государственного долга для целей наполнения бюджета США, не то, что там опасаясь обрушения пирамиды долгов, а отрицая существование таковой...
https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/foreignholdingofusdebt_isoureconomyvulnerable_gpo.pdf
Поэтому вполне возможно, что ничей заказ он не отрабатывает, а просто не видит леса за деревьями.
Государство изживает себя как форма организации общества. Торговые барьеры размываются, границы уже открыты, корпоративная власть превышает по своим возможностям государственную.
Даже в космосе, последнем рубеже, государство больше не монополист, и в течение 10 ближайших лет уступит бизнесу.
Но традиционалисты все еще рассуждают о государственных запретах. Ха-ха... Быстро же реальность им мозги вправит.
Блокчейн, по сути своей, лишает государственные институты работы.
Я не говорю, что биткоин будет расти в цене вечно. Вероятно, что нет.
Если говорить о биткоине как конкретной монете, то вполне возможно снижение ее стоимости до 100 долларов. Как и увеличение до 100 тыс долларов, или даже 1 млн долларов.
Если как о имени нарицательном, подразумевающим технологию распределенного владения (блокчейн), то однозначно это смерть классическим фиатным валютам. Но какая именно валюта на технологии блокчейн завоюет мир, только время покажет. Все мы знаем, что facebook не был первой соц. сетью, а whatsapp - первым мессенджером, но то, что они полностью преобразовали форму коммуникации между людьми на расстоянии, неопровержимый факт
Додано: Суб 10 бер, 2018 08:46
Criticus
Всё верно. Кланы "жирных" чиновников, безнаказанно обворовующих население - уже показли на что способны. Им люди - пох. А крипта может их корыто сделать сильно поменьше.
Додано: Суб 10 бер, 2018 13:12
13dmitr132014 Да ладно! А что помешает МВФ приобрести крипту и выдать вам кредит в крипте.
Додано: Суб 10 бер, 2018 13:17
Наличие мозгов
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 10 бер, 2018 14:30
Faceless
Что бы не связываться с криптой, у МВФ мозги есть, а у тех, кто связался с криптовалютой мозгов нет.(?)
Додано: Суб 10 бер, 2018 14:39
Это несравнимые уровни и масштабы.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 10 бер, 2018 16:10
Faceless Согласен, глупость сморозил. «Опустил» МВФ до уровня коммерческого банка.
Додано: Суб 10 бер, 2018 16:11
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