Колишній головний економіст МВФ: Bitcoin подешевшає до...

Criticus написав:
Государство изживает себя как форма организации общества. Торговые барьеры размываются, границы уже открыты, корпоративная власть превышает по своим возможностям государственную.
Ой, да ладно.
Какое производство, торговлю, услугу можно организовать без взаимодействия с "государством", особенно у нас?
А ещё и переместить через границу?
Это только "Розеткам" и прочим ритейлерам (близким к керманычам) можно писать "товар на складе в Польше", и торговать без уплаты налогов. Фактически контрабасом, и только за нал
Куда можно легко и просто что-то завезти из Китая и продать? Или вообще из одной страны в другую?
У нас (да и у многих других) вообще хотят не только мелочь с Али обложить налогами, но и частные посылки.
Так что о каком "размытии границ" речь?
Границы размываются разве что только для ТНК, которые могут "подмазать" любого керманыча, любой банановой республики