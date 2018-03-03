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Колишній головний економіст
МВФ: Bitcoin подешевшає до...

Колишній головний економіст МВФ: Bitcoin подешевшає до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 17:30

  director-com-ua написав:
  13dmitr132014 написав:Я использую как платежное средство и знаю людей которые используют. Понятно что для МВФ криптовалюты это смерть. Биткоин ведь нельзя напечатать и выдать в кредит.

МВФ деньги не печатает.


Простите за прямоту, но сдается, что ваша цель - не глупости морозить, и не умные вещи писать, а рекламировать сайт, заключенный в ник.

И да, МВФ деньги печатает, если под печатью подразумевать эмиссию, а не буквальный выпуск бумажных банкнот. Деньги МВФ называются специальными правами заимствования (SDR)

https://www.investopedia.com/terms/s/sdr.asp
Criticus
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 19:22

Печальный анализ печального аналитика Всё будет хорошо
12nhentym34
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:06

если не до 10, ибо как не надувай мыльный пузырь, все равно лопнет
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:47

  Criticus написав:Государство изживает себя как форма организации общества. Торговые барьеры размываются, границы уже открыты, корпоративная власть превышает по своим возможностям государственную.

Ой, да ладно.
Какое производство, торговлю, услугу можно организовать без взаимодействия с "государством", особенно у нас?
А ещё и переместить через границу?

Это только "Розеткам" и прочим ритейлерам (близким к керманычам) можно писать "товар на складе в Польше", и торговать без уплаты налогов. Фактически контрабасом, и только за нал

Куда можно легко и просто что-то завезти из Китая и продать? Или вообще из одной страны в другую?

У нас (да и у многих других) вообще хотят не только мелочь с Али обложить налогами, но и частные посылки.

Так что о каком "размытии границ" речь?

Границы размываются разве что только для ТНК, которые могут "подмазать" любого керманыча, любой банановой республики
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:20

Грйс-мэн

Насчет посылок небольшой стоимости: само собой, что в контексте существующих тенденций (когда все можно на международных площадках заказать) порог необлагаемой пошлинами суммы импорта будет снижаться. И государство, раньше тупо плевавшее на частные посылки, со временем станет досматривать их с особой тщательностью.

Государства не размываются, да и не размоются. Даже тогда, когда (гипотетически) абсолютно все услуги будут частными, взаимоотношения между частниками придется кому-то регулировать (например, монополизм весьма деструктивен; а патенты? а монополия гос-ва на принуждение?). В конце концов, интерес в их существовании будет измеряться количеством чиновников. А оно в развитых странах последние лет сто только росло, это не считая тех, кто занят в сферах вроде образования и прочих социальных услуг
max_us_ua
 
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  #<12
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