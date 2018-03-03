Колишній головний економіст МВФ: Bitcoin подешевшає до...
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Насчет посылок небольшой стоимости: само собой, что в контексте существующих тенденций (когда все можно на международных площадках заказать) порог необлагаемой пошлинами суммы импорта будет снижаться. И государство, раньше тупо плевавшее на частные посылки, со временем станет досматривать их с особой тщательностью.
Государства не размываются, да и не размоются. Даже тогда, когда (гипотетически) абсолютно все услуги будут частными, взаимоотношения между частниками придется кому-то регулировать (например, монополизм весьма деструктивен; а патенты? а монополия гос-ва на принуждение?). В конце концов, интерес в их существовании будет измеряться количеством чиновников. А оно в развитых странах последние лет сто только росло, это не считая тех, кто занят в сферах вроде образования и прочих социальных услуг