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Зростання безготівкових розрахунків в Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:48
Пропонуємо до обговорення:
Відзначимо, в січні цього року уряд схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки.
Дивися повний текст Зростання безготівкових розрахунків в Україні (інфографіка)
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:48
Тому громадяни все частіше користуються готівкою. Цитата..
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