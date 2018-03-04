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Зростання безготівкових розрахунків
в Україні (інфографіка)

Зростання безготівкових розрахунків в Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:48

Зростання безготівкових розрахунків в Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Відзначимо, в січні цього року уряд схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки.

Дивися повний текст Зростання безготівкових розрахунків в Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:48

Тому громадяни все частіше користуються готівкою. Цитата..
chieff
 
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