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Skoda збирається випустити
"всеїдний" кросовер

Skoda збирається випустити "всеїдний" кросовер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 07:45

Skoda збирається випустити "всеїдний" кросовер

Пропонуємо до обговорення:
Концептуальний автомобіль Skoda Vision X зможе працювати на газі, бензині й електриці.

Дивися повний текст Skoda збирається випустити "всеїдний" кросовер.
R2
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