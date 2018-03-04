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Перехід на літній час 2018: коли чекати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 бер, 2018 08:54
Пропонуємо до обговорення:
Варто зазначити, що перехід на сезонний час проводиться більш ніж в ста країнах світу.
Дивися повний текст Перехід на літній час 2018: коли чекати
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Чет 08 бер, 2018 18:41
Shram
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