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Перехід на літній час
2018: коли чекати

Перехід на літній час 2018: коли чекати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 08:54

Перехід на літній час 2018: коли чекати

Пропонуємо до обговорення:
Варто зазначити, що перехід на сезонний час проводиться більш ніж в ста країнах світу.

Дивися повний текст Перехід на літній час 2018: коли чекати.
R2
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