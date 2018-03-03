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Українці "проїдають" по
54 гривні на день: на що йдуть...

Українці "проїдають" по 54 гривні на день: на що йдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 09:00

Українці "проїдають" по 54 гривні на день: на що йдуть...

Пропонуємо до обговорення:
Як і раніше, більш ніж половина заробленого йде на продукти.

Дивися повний текст Українці "проїдають" по 54 гривні на день: на що йдуть гроші (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 09:00

Интересно, сможет ли депутат за 54 грн в день хотя бы зубочисткой в зубах поковыряться? Кофе они по чем покупают? Хватит ли хотя бы на чашечку?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:34

У меня только одна машина "проедает" 120 грн. в день. И это ещё без масла.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:15

warlamp

А кто-то (таких поболее, автомобили есть менее чем в половине домохозяйств) не тратится даже на маршрутку (добрых процентов 25 населения трудоустроены в местности, где городского транспорта нет). Как обычно, статистика отражает среднюю температуру по палате. И не отражает той суммы, которую платят в качестве, например, аренды жилья (а она существенна, но аренда в тени), взяток. Расходы на алкоголь и табак 207 грн в месячц - очень умиляют... У самогонщиков, особенно в небольших населенных пунктах пусть спросят))))
max_us_ua
 
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