Як і раніше, більш ніж половина заробленого йде на продукти.
Дивися повний текст Українці "проїдають" по 54 гривні на день: на що йдуть гроші (інфографіка).
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Додано: Суб 10 бер, 2018 09:00
Українці "проїдають" по 54 гривні на день: на що йдуть...
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Дивися повний текст Українці "проїдають" по 54 гривні на день: на що йдуть гроші (інфографіка).
Додано: Суб 10 бер, 2018 09:00
Интересно, сможет ли депутат за 54 грн в день хотя бы зубочисткой в зубах поковыряться? Кофе они по чем покупают? Хватит ли хотя бы на чашечку?
Додано: Суб 10 бер, 2018 15:34
У меня только одна машина "проедает" 120 грн. в день. И это ещё без масла.
Додано: Нед 11 бер, 2018 12:15
warlamp
А кто-то (таких поболее, автомобили есть менее чем в половине домохозяйств) не тратится даже на маршрутку (добрых процентов 25 населения трудоустроены в местности, где городского транспорта нет). Как обычно, статистика отражает среднюю температуру по палате. И не отражает той суммы, которую платят в качестве, например, аренды жилья (а она существенна, но аренда в тени), взяток. Расходы на алкоголь и табак 207 грн в месячц - очень умиляют... У самогонщиков, особенно в небольших населенных пунктах пусть спросят))))
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