В Україні вартість проїзду концесійною дорогою не повинна перевищувати 10 євроцентів.
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Додано: Суб 10 бер, 2018 09:54
Ціна проїзду концесійною дорогою не повинна перевищувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна проїзду концесійною дорогою не повинна перевищувати 10 євроцентів - Новак.
Додано: Суб 10 бер, 2018 09:54
Як що в Європі проїзд 10-30 євроцентів,то в Україні до кінця будівництва це буде 40-50,враховуючи,що половину коштів розкрадуть,а по друге ненажерливість чиновників.
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:14
10 євроцентов - это за всю дорогу?
Или скромно умалчивают, что это за километр?
++
Для сравнения: такая-же по бедности страна:
Печоры – Старый Изборск, 23,2 км; стоимость проезда 150 руб.
Опочка – Дубровка – 82,1 км; стоимость проезда 220 руб.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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