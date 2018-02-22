RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціна проїзду концесійною дорогою
не повинна перевищувати...

Ціна проїзду концесійною дорогою не повинна перевищувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 09:54

Ціна проїзду концесійною дорогою не повинна перевищувати...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вартість проїзду концесійною дорогою не повинна перевищувати 10 євроцентів.

Дивися повний текст Ціна проїзду концесійною дорогою не повинна перевищувати 10 євроцентів - Новак.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80679
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 09:54

Як що в Європі проїзд 10-30 євроцентів,то в Україні до кінця будівництва це буде 40-50,враховуючи,що половину коштів розкрадуть,а по друге ненажерливість чиновників.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 11:14

10 євроцентов - это за всю дорогу?
Или скромно умалчивают, что это за километр?
++
Для сравнения: такая-же по бедности страна:
Печоры – Старый Изборск, 23,2 км; стоимость проезда 150 руб.
Опочка – Дубровка – 82,1 км; стоимость проезда 220 руб.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 776
З нами з: 12.12.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:15

Даже 10 центов на киломметр эквиаплентен более чем в два раза поднятие цены на бензин. Сомневаюсь, что это найдет широкий отклик в народных массах.
papazina
 
Повідомлень: 550
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 17:28

Если это за 1 километр, то опять пытаються обмануть:
Французские автобаны - самые дорогие в Европе... стоит 6,5 центов за километр.
http://dengi.ua/news/116790_Platnye_dor ... e_kak.html
И если 6,5 центов разделить на три ( для Украины), то это не 10 центов , это обман!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 776
З нами з: 12.12.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 18:12

10 евроцентов за км - это 10 евро за 100 км. При среднем расходе топлива по автобану 6 литров на 100 км, для проезда этих 100 км на топливо уйдет 5 евро.
Т.е., проезд по такому платному автобану будет стоить водителю в 3 раза дороже, чем по обычной трассе.
Никакой выигрыш в скорости и времени не оправдает этого. Разве что, из бесплатных альтернатив будет лишь дорога, а-ля :arrow:
Зображення
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5193
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2665 раз.
Подякували: 1352 раз.
 
Профіль
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економіка України повинна зростати темпами 4-6% на рік,...
R2 » Чет 08 бер, 2018 20:28
1 124
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 бер, 2018 22:31
Criticus
Вартість проїзду між Києвом і аеропортом Бориспіль...
R2 » Вів 27 лют, 2018 09:39
5 207
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 15:26
Вкладчик1234
Укравтодор назвав вартість проїзду першою платною дорогою 1, 2, 3
R2 » Чет 22 лют, 2018 17:31
21 1732
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2018 18:27
RomanTik
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12608)
10.03.2018 18:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.