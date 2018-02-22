Ціна проїзду концесійною дорогою не повинна перевищувати...

Додано: Суб 10 бер, 2018 11:14

10 євроцентов - это за всю дорогу?

Или скромно умалчивают, что это за километр?

++

Для сравнения: такая-же по бедности страна:

Печоры – Старый Изборск, 23,2 км; стоимость проезда 150 руб.

Опочка – Дубровка – 82,1 км; стоимость проезда 220 руб.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!