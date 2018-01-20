Частка автомобілів і запчастин до них в загальному обсязі товарів, що експортуються з ФРН в 2017 році, склала 18,3 відсотка.
Дивися повний текст Автомобілі залишаються лідером німецького експорту.
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Додано: Суб 10 бер, 2018 14:04
Автомобілі залишаються лідером німецького експорту
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Дивися повний текст Автомобілі залишаються лідером німецького експорту.
Додано: Суб 10 бер, 2018 14:04
Вот же ж статистика.Тут страна с населением только в два раза меньше воет о неподъемном бремени долгов в 62 миллиарда в пересчете на евро,а Германия за год имеет в торговле в четыре раза больший плюс,да еще и всякие Польши с Чехиями из постсоциалистической ямы вытащила
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