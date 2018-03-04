На думку вчених, відновлювані джерела енергії можуть забезпечити 80% споживання електрики в США.
Дивися повний текст Сонце і вітер можуть забезпечити США електроенергією на 80%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 бер, 2018 14:11
Сонце і вітер можуть забезпечити США електроенергією на 80%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сонце і вітер можуть забезпечити США електроенергією на 80%.
Додано: Суб 10 бер, 2018 14:11
а у нас уголь по ротердаму + кому то гонять выгодно, поэтому энергосистемы никто не модернизирует
Додано: Суб 10 бер, 2018 15:01
Даже немцы, с их небольшими (относительно) расстояниями передачи не успевают свои сети под "зеленку" реконструировать. В США (с их земельным законодательством), где расстояния измеряются в тысячах километров, это будет сделать намного сложнее и дороже.
Додано: Суб 10 бер, 2018 16:34
у ваты зрада? В США сотни тысяч кв. км пустынь и с законодательством все ок.
реклама
|