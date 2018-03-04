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Сонце і вітер можуть забезпечити
США електроенергією на 80%

Сонце і вітер можуть забезпечити США електроенергією на 80%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 14:11

Сонце і вітер можуть забезпечити США електроенергією на 80%

Пропонуємо до обговорення:
На думку вчених, відновлювані джерела енергії можуть забезпечити 80% споживання електрики в США.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 14:11

а у нас уголь по ротердаму + кому то гонять выгодно, поэтому энергосистемы никто не модернизирует
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:01

  Surfer написав:а у нас уголь по ротердаму + кому то гонять выгодно, поэтому энергосистемы никто не модернизирует

Даже немцы, с их небольшими (относительно) расстояниями передачи не успевают свои сети под "зеленку" реконструировать. В США (с их земельным законодательством), где расстояния измеряются в тысячах километров, это будет сделать намного сложнее и дороже.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 16:34

  Radon написав: Даже немцы, с их небольшими (относительно) расстояниями передачи не успевают свои сети под "зеленку" реконструировать. В США (с их земельным законодательством), где расстояния измеряются в тысячах километров, это будет сделать намного сложнее и дороже.

у ваты зрада? В США сотни тысяч кв. км пустынь и с законодательством все ок.
BIGor
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