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Нове покриття перетворює
звичайне скло на «розумне»

Нове покриття перетворює звичайне скло на «розумне»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 14:49

Нове покриття перетворює звичайне скло на «розумне»

Пропонуємо до обговорення:
Вчені з Мельбурнського королівського технологічного університету розробили систему адаптивного тонування скла, яке не вимагає електрики, пише New Atlas.

Дивися повний текст Нове покриття перетворює звичайне скло на «розумне».
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 14:49

67ºС - как то некомфортно звучит, у меня при такой температуре комп научен вырубаться (даже чуть ниже 65ºС)... Вот если-б по Фаренгейту 67º - это "самое то"!!! Хотя это могут быть и ошибки перевода, хз.
Radon
 
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