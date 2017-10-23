Вчені з Мельбурнського королівського технологічного університету розробили систему адаптивного тонування скла, яке не вимагає електрики, пише New Atlas.
Дивися повний текст Нове покриття перетворює звичайне скло на «розумне».
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Додано: Суб 10 бер, 2018 14:49
Нове покриття перетворює звичайне скло на «розумне»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нове покриття перетворює звичайне скло на «розумне».
Додано: Суб 10 бер, 2018 14:49
67ºС - как то некомфортно звучит, у меня при такой температуре комп научен вырубаться (даже чуть ниже 65ºС)... Вот если-б по Фаренгейту 67º - это "самое то"!!! Хотя это могут быть и ошибки перевода, хз.
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