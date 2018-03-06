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1900 року більш ніж третина
всіх американських...

1900 року більш ніж третина всіх американських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 14:52

1900 року більш ніж третина всіх американських...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні великі автовиробники активно анонсують нові електромобілі, а окремі країни збираються повністю заборонити бензинові і дизельні автомобілі вже через 10-20 років.

Дивися повний текст 1900 року більш ніж третина всіх американських автомобілів були електричними.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 14:52

Так и напрашивается: "Все новое - это хорошо забытое старое!". А еще, как по мне - если не уши "теории заговора" торчат, так хвост точно...
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:15

  Radon написав:Так и напрашивается: "Все новое - это хорошо забытое старое!". А еще, как по мне - если не уши "теории заговора" торчат, так хвост точно...


почему вы так решили? сто лет назад были литиевые аккумуляторы?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:20

что-то с аккумуляторами не понятно. Свинцовые аккумуляторы очень не любят полной разрядки... Соответственно пробег в 100 км на одной зарядке 100 лет назад кажутся брехней журналиста.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 16:12

buratinyo
Читал, что в то время много внимания уделялось вопросу химической выработки электричества прямо в автомобиле. Т.е. фактически первые топливные электрические ячейки начали делать ещё тогда. В эту же сторону и Тойота копает последние 20 лет, они принципиально не хотят делать полностью автомобиль на аккумуляторах, максимум - это гибрид.
LutsMan
 
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