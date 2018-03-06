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1900 року більш ніж третина всіх американських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 бер, 2018 14:52
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні великі автовиробники активно анонсують нові електромобілі, а окремі країни збираються повністю заборонити бензинові і дизельні автомобілі вже через 10-20 років.
Дивися повний текст 1900 року більш ніж третина всіх американських автомобілів були електричними
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R2
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Додано: Суб 10 бер, 2018 14:52
Так и напрашивается: "Все новое - это хорошо забытое старое!". А еще, как по мне - если не уши "теории заговора" торчат, так хвост точно...
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Radon
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Додано: Суб 10 бер, 2018 15:15
Radon написав:
Так и напрашивается: "Все новое - это хорошо забытое старое!". А еще, как по мне - если не уши "теории заговора" торчат, так хвост точно...
почему вы так решили? сто лет назад были литиевые аккумуляторы?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Суб 10 бер, 2018 15:20
что-то с аккумуляторами не понятно. Свинцовые аккумуляторы очень не любят полной разрядки... Соответственно пробег в 100 км на одной зарядке 100 лет назад кажутся брехней журналиста.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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Додано: Суб 10 бер, 2018 16:12
buratinyo
Читал, что в то время много внимания уделялось вопросу химической выработки электричества прямо в автомобиле. Т.е. фактически первые топливные электрические ячейки начали делать ещё тогда. В эту же сторону и Тойота копает последние 20 лет, они принципиально не хотят делать полностью автомобиль на аккумуляторах, максимум - это гибрид.
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LutsMan
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Додано: Суб 10 бер, 2018 21:22
trololo написав:
почему вы так решили? сто лет назад были литиевые аккумуляторы?
Не было конечно, но и ДВС (с передачей) весили столько, что даже свинцово-кислотные батареи были вполне конкурентоспособными и по цене, и по весу. Если-бы в развитие батареек и электродвижителей вкладывалось бы столько же ресурсов как в ДВС, вполне вероятно, что развитие техники пошло бы другим путем. Хотя, конечно, история не имеет сослагательного склонения...
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Radon
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Додано: Суб 10 бер, 2018 21:29
Radon написав: trololo написав:
почему вы так решили? сто лет назад были литиевые аккумуляторы?
Не было конечно, но и ДВС (с передачей) весили столько, что даже свинцово-кислотные батареи были вполне конкурентоспособными и по цене, и по весу.
а потом сделали нормальный ДВС и свинец со своими низкими показателями стал не нужен, сейчас снова местами поменяются. никакого заговора не было, деньги текли туда, где было выгодно
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Суб 10 бер, 2018 21:48
trololo написав:
никакого заговора не было, деньги текли туда, где было выгодно
Так, собственно, теория заговора и говорит, что "миром правят деньги", точнее те, у кого их очень много. Своей фразой "деньги текут туда, где выгодно" Вы только подтверждаете это, учитывая у кого этих самых денег много.
А конкретно в контексте направления развития автомобилестроения - очень многое определилось, когда Рокфеллер встретился с Генри Фордом, он был ему нужен как новый рынок сбыта нефтепродуктов, конкретно бензина. Бензин тогда продавался в аптеках, в маленьких баночках, представляете ? А тут открывался рынок с огромными объемами. И конкретно Рокфеллер вложился деньгами в Форда, ну а дальше Вы сами знаете...
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