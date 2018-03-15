1900 року більш ніж третина всіх американських...

Додано: Суб 10 бер, 2018 21:48

trololo написав: никакого заговора не было, деньги текли туда, где было выгодно никакого заговора не было, деньги текли туда, где было выгодно

Так, собственно, теория заговора и говорит, что "миром правят деньги", точнее те, у кого их очень много. Своей фразой "деньги текут туда, где выгодно" Вы только подтверждаете это, учитывая у кого этих самых денег много.А конкретно в контексте направления развития автомобилестроения - очень многое определилось, когда Рокфеллер встретился с Генри Фордом, он был ему нужен как новый рынок сбыта нефтепродуктов, конкретно бензина. Бензин тогда продавался в аптеках, в маленьких баночках, представляете ? А тут открывался рынок с огромными объемами. И конкретно Рокфеллер вложился деньгами в Форда, ну а дальше Вы сами знаете...