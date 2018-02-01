RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Rolls-Roycе випустить 35
кросоверів, оздоблених сріблом

Rolls-Roycе випустить 35 кросоверів, оздоблених сріблом
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:22

Rolls-Roycе випустить 35 кросоверів, оздоблених сріблом

Пропонуємо до обговорення:
Лімітовану серію приурочили до річниці моделі Silver Ghost, пише avtoblog.

Дивися повний текст Rolls-Roycе випустить 35 кросоверів, оздоблених сріблом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80679
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Coca-Cola вперше за 125 років своєї історії випустить...
R2 » Сер 07 бер, 2018 19:02
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 19:02
director-com-ua
Diageo випустить віскі Jane Walker на підтримку жінок
R2 » Суб 03 бер, 2018 08:38
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 08:38
serg_vronsky
Mazda випустить ДВЗ настільки ж екологічний, як...
R2 » Сер 31 січ, 2018 23:49
5 267
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 13:52
lwa
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12608)
10.03.2018 18:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.