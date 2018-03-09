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В Україні важко знайти людину,
яка відповідала б вимогам...

В Україні важко знайти людину, яка відповідала б вимогам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 17:08

В Україні важко знайти людину, яка відповідала б вимогам...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Ситник сказав у інтерв’ю Громадському.

Дивися повний текст В Україні важко знайти людину, яка відповідала б вимогам Антикорупційного судді — директор НАБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 17:08

откуда их взять, если большевики перестреляли, а кого не успели, выехали из страны?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 17:53

В непонятный "Совет международных экспертов", по типу как казахи, пригласить бывших и действующих судей Высокого Суда в Лондоне - пусть отберут в этот честных судей. А для контроля за уже выбранными, нанять присматривать бывших судей Международного уголовного Суда. А там, глядишь, уже и действующим судьям судов Лондона и Гааги бывшие коллеги клиентурой подсобят :mrgreen:
Правда, это фантастика. Ведь этому антикоррупционному суду придется очень быстро посадить не одну сотню "друзей", да и главного "друга" тоже 8)
EKO
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