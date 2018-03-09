В Україні важко знайти людину, яка відповідала б вимогам...

Додано: Суб 10 бер, 2018 17:08

откуда их взять, если большевики перестреляли, а кого не успели, выехали из страны?

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!