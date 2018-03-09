RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Бетонні дороги: чи
потрібні вони Україні

Бетонні дороги: чи потрібні вони Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 18:11

Бетонні дороги: чи потрібні вони Україні

Пропонуємо до обговорення:
Загальна протяжність доріг в країні - 169,6 тис. км. З них 2,1 тис. км - з цементобетонним покриттям.

Дивися повний текст Бетонні дороги: чи потрібні вони Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80679
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 18:11

Раніше заявляли що асфальтові дороги дорогі в будівництві тому, що в них імпортна складова становить 60-70%. В битонних що імпортне? Чому вони дорожчі? Пан Омелян
Ikiten
 
Повідомлень: 280
З нами з: 17.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні важко знайти людину, яка відповідала б вимогам...
R2 » Суб 10 бер, 2018 17:08
2 71
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 бер, 2018 17:53
EKO
Зростання безготівкових розрахунків в Україні (інфографіка)
R2 » П'ят 09 бер, 2018 22:48
1 61
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 22:48
chieff
МВФ: настав час відкрити ринок землі в Україні 1, 2, 3
R2 » Сер 07 бер, 2018 17:29
25 1367
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 18:32
lapay
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12608)
10.03.2018 18:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.