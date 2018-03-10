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Бетонні дороги: чи
потрібні вони Україні

Бетонні дороги: чи потрібні вони Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 18:11

Бетонні дороги: чи потрібні вони Україні

Пропонуємо до обговорення:
Загальна протяжність доріг в країні - 169,6 тис. км. З них 2,1 тис. км - з цементобетонним покриттям.

Дивися повний текст Бетонні дороги: чи потрібні вони Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 18:11

Раніше заявляли що асфальтові дороги дорогі в будівництві тому, що в них імпортна складова становить 60-70%. В битонних що імпортне? Чому вони дорожчі? Пан Омелян
Ikiten
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 20:16

Бетонна наче повинна бути дешевшою. До того ж, через відсутність імпорту при побудові бетонної дороги, це також знімає портебу купувати долари для імпортних складових.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 20:25

Они не нужны, потому что их не нужно каждый год латать
Грйс-мэн
 
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А как же гиперлуп?
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:11

Главное чтобы дорожная мафия не продолжила лепить дороги из говна, как сейчас, по цене бетона.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 00:54

Дешевле нанять самых дорогущих строителей,а этих автодоров закатать в бетон....должно хватить на новую дорогу в любую сторону.
Ну,за справедливость!
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 05:50

Дороги то нужны, причем любые. А вот чиновников,что третий год только болтают о строительстве бетонных дорог , но при этом ни одного метра не построено, нужно гнать пинками под зад.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 07:43

  R2 написав:Бетонні дороги: чи потрібні вони Україні


На сегодняшний день бетонные дороги дешевле асфальтовых из-за цены битума.Остальное тут - http://www.concrete-union.ru/articles/i ... NT_ID=6550
back in USSR
slavek
 
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