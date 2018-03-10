Загальна протяжність доріг в країні - 169,6 тис. км. З них 2,1 тис. км - з цементобетонним покриттям.
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Додано: Суб 10 бер, 2018 18:11
Бетонні дороги: чи потрібні вони Україні
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Дивися повний текст Бетонні дороги: чи потрібні вони Україні.
Додано: Суб 10 бер, 2018 18:11
Раніше заявляли що асфальтові дороги дорогі в будівництві тому, що в них імпортна складова становить 60-70%. В битонних що імпортне? Чому вони дорожчі? Пан Омелян
Додано: Суб 10 бер, 2018 20:16
Бетонна наче повинна бути дешевшою. До того ж, через відсутність імпорту при побудові бетонної дороги, це також знімає портебу купувати долари для імпортних складових.
Додано: Суб 10 бер, 2018 22:11
Главное чтобы дорожная мафия не продолжила лепить дороги из говна, как сейчас, по цене бетона.
Додано: Нед 11 бер, 2018 00:54
Дешевле нанять самых дорогущих строителей,а этих автодоров закатать в бетон....должно хватить на новую дорогу в любую сторону.
Ну,за справедливость!
Додано: Нед 11 бер, 2018 05:50
Дороги то нужны, причем любые. А вот чиновников,что третий год только болтают о строительстве бетонных дорог , но при этом ни одного метра не построено, нужно гнать пинками под зад.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Нед 11 бер, 2018 07:43
На сегодняшний день бетонные дороги дешевле асфальтовых из-за цены битума.Остальное тут -
back in USSR
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