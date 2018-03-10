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Додано: Нед 11 бер, 2018 13:21
Дороги!!! Сделайте хоть какие-нибудь! Главное, чтобы это были дороги, а не направления!!! Когда уже "выделено на дороги" начнет совпадать со "сделано нормальных дорог"?!
Додано: Нед 11 бер, 2018 14:38
Re: Бетонні дороги: чи потрібні вони Україні
"Варшавку" проклятый совок построил чисто в военных целях, в свое время ее даже на обчыных картах не было, по теме очевидно только одно что нынешние "рэхворматоры" реальным строительством дорог займутся не раньше гиперлупа, т.е. никогда...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 11 бер, 2018 15:00
У нашому обл. центрі ваша "хунта" багато провулків заасфальтувала, які при совку тільки щебенем були покриті, а на додачу зробили освітлення світлодіодне. Але для кремлеботів зрада!
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