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Бетонні дороги: чи
потрібні вони Україні

Бетонні дороги: чи потрібні вони Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:21

Дороги!!! Сделайте хоть какие-нибудь! Главное, чтобы это были дороги, а не направления!!! Когда уже "выделено на дороги" начнет совпадать со "сделано нормальных дорог"?!
olegpm16
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:38

Re: Бетонні дороги: чи потрібні вони Україні

"Варшавку" проклятый совок построил чисто в военных целях, в свое время ее даже на обчыных картах не было, по теме очевидно только одно что нынешние "рэхворматоры" реальным строительством дорог займутся не раньше гиперлупа, т.е. никогда...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 15:00

  antikkristall написав:"Варшавку" проклятый совок построил чисто в военных целях, в свое время ее даже на обчыных картах не было, по теме очевидно только одно что нынешние "рэхворматоры" реальным строительством дорог займутся не раньше гиперлупа, т.е. никогда...

У нашому обл. центрі ваша "хунта" багато провулків заасфальтувала, які при совку тільки щебенем були покриті, а на додачу зробили освітлення світлодіодне. Але для кремлеботів зрада!
BIGor
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