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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 бер, 2018 13:21
Дороги!!! Сделайте хоть какие-нибудь! Главное, чтобы это были дороги, а не направления!!! Когда уже "выделено на дороги" начнет совпадать со "сделано нормальных дорог"?!
Додано: Нед 11 бер, 2018 14:38
Re: Бетонні дороги: чи потрібні вони Україні
"Варшавку" проклятый совок построил чисто в военных целях, в свое время ее даже на обчыных картах не было, по теме очевидно только одно что нынешние "рэхворматоры" реальным строительством дорог займутся не раньше гиперлупа, т.е. никогда...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 11 бер, 2018 15:00
У нашому обл. центрі ваша "хунта" багато провулків заасфальтувала, які при совку тільки щебенем були покриті, а на додачу зробили освітлення світлодіодне. Але для кремлеботів зрада!
Додано: Нед 11 бер, 2018 15:33
Черкасскую дамбу и мост капитально переложили впервые за хз сколько лет.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 16:12
В нас більшість доріг капітального ремонту не бачили з радянських часів.
Не знаю де тоді гроші брали на будівництво та ремонт доріг, мабуть крали менше.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 12 бер, 2018 06:50
Отремонтируют 10 км из 1000 по области, а "переможцы" прыгают с этим десятком километров как с достижением. А то что по остальным 990 км проехать невозможно как будто не замечают.
Сейчас как снег стал таять так совсем беда. Такое ощущение что асфальт вместе со снегом тает. Сплошняком ямы.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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