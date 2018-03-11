Бетонні дороги: чи потрібні вони Україні

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Додано: Пон 12 бер, 2018 12:34
У тех, кто ездил по бетонке вокруг Новомосковска (трасса М-29 Харьков-Днепр) ответ однозначный - бетонки нам не нужны! Каждый стык отдаётся ударом в подвеску, как будто по рельсам едешь в вагоне.
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:14
Если я правильно понимаю, то бетонные дороги не есть дороги из ЖБ плит, о которых вы пишете
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Додано: Пон 12 бер, 2018 14:49
Технология подразумевает заливку бетона в форму объёмом примерно в кузов самосвала, ограниченную с трёх сторон опалубкой и с одной стороны-предыдущей плитой. В результате температурного расширения/сжатия стыки постепенно расходятся.
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:57
warlamp
вероятно о какой то отсталой технологии речь. Приходилось ездить по бетонным автобанам - никаких стыков и близко не ощущалось. По ощущениям - просто идеальная дорога. Такие дороги нам нужны.
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:11
Везде есть швы, просто вы не ездили по бетонкам.Технологии не стоят на месте, но везде есть швы. Почитайте про немецкие автобаны:
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:26
Я именно про немецкий и не только бетонный автобан , по которому приходилось ездить и писал - швы возможно есть везде - но это идеальная дорога, швы попросту не ощущаются. Ехать по нему намного комфортнее чем по большинству даже европейских асфальтовых покрытий. Говорю же вероятно технологии строительства разные раз вы у себя каждый "шов" ощущаете, но вместе с тем заявление "бетонки нам не нужны" - явно преждевременно.
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