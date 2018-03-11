Бетонні дороги: чи потрібні вони Україні

Додано: Пон 12 бер, 2018 16:27

warlamp



Если там у вас тудух-тудух то скорее всего это просто бетонные плиты уложенные не совсем качественно , с годами давшие разную усадку, производящую по факту такой эффект. То есть в целом это нельзя назвать бетонной дорогой , как на германских автобанах, где швы лишь разрезают поверх общего полотна для локализации возможного растрескивания , температурных флуктуаций на поверхности и т.д. То что у вас сверху присыпали асфальтом - это локальное решение проблеммы - тем более временное - все же асфальтное покрытие менее устойчивое и менее долговечное чем бетон. Может быть такое решение тоже имеет право на жизнь - когда на прочную бетонную основу наносится верхний слой асфальта , улучшающий сцепку колес с дорогой, решающее какие то локальные проблемы с покрытием. Но в целом бетонные дороги как основа - это хорошо.