Про це повідомили у Державній фіскальній службі України.
Дивися повний текст Українці задекларували майже 212 млн грн іноземних доходів.
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Додано: Суб 10 бер, 2018 18:30
Українці задекларували майже 212 млн грн іноземних доходів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці задекларували майже 212 млн грн іноземних доходів.
Додано: Суб 10 бер, 2018 18:30
211 млн гривен иностранных доходов - это 7,8 млн. долларов. В масштабе 40-милионной страны это вообще ничего, 0.
Помнится, дивиденды только от одной Липецкой фабрики были 72 миллиона долларов - на порядок больше искомой суммы.
У нас же не как в известном анекдоте про яныка:
После того как янык отжал все самые прибыльные бизнесы, он едет по Украине и спрашивает, чье то, а чье это, а ему каждый раз отвечают - это вашего сына, Саши. Тогда, в ответ он говорит: - "так что, кроме Саши в этой стране никто не работает?"
Сумма эта говорит об одном: никто ничего почти не декларирует, даже первые лица, ну может 1%.
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