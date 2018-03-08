Українці задекларували майже 212 млн грн іноземних доходів

Додано: Суб 10 бер, 2018 18:30

211 млн гривен иностранных доходов - это 7,8 млн. долларов. В масштабе 40-милионной страны это вообще ничего, 0.



Помнится, дивиденды только от одной Липецкой фабрики были 72 миллиона долларов - на порядок больше искомой суммы.



У нас же не как в известном анекдоте про яныка:

После того как янык отжал все самые прибыльные бизнесы, он едет по Украине и спрашивает, чье то, а чье это, а ему каждый раз отвечают - это вашего сына, Саши. Тогда, в ответ он говорит: - "так что, кроме Саши в этой стране никто не работает?"



Сумма эта говорит об одном: никто ничего почти не декларирует, даже первые лица, ну может 1%.