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Українці задекларували майже
212 млн грн іноземних доходів

Українці задекларували майже 212 млн грн іноземних доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 18:30

Українці задекларували майже 212 млн грн іноземних доходів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у Державній фіскальній службі України.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 18:30

211 млн гривен иностранных доходов - это 7,8 млн. долларов. В масштабе 40-милионной страны это вообще ничего, 0.

Помнится, дивиденды только от одной Липецкой фабрики были 72 миллиона долларов - на порядок больше искомой суммы.

У нас же не как в известном анекдоте про яныка:
После того как янык отжал все самые прибыльные бизнесы, он едет по Украине и спрашивает, чье то, а чье это, а ему каждый раз отвечают - это вашего сына, Саши. Тогда, в ответ он говорит: - "так что, кроме Саши в этой стране никто не работает?"

Сумма эта говорит об одном: никто ничего почти не декларирует, даже первые лица, ну может 1%.
EKO
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