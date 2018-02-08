Білл Гейтс: «Криптовалюти провокують смерті»

Додано: Нед 11 бер, 2018 17:25

просто несколько зрелищных посадок самых именитых майнеров за разбазаривание ресурсов, нарушение эконорм итд (был бы майнер, статью можно придумать) и вместе с падением лжеценности в область около нуля весь хайппрекратится сам.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!