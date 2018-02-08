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Білл Гейтс: «Криптовалюти
провокують смерті»

Білл Гейтс: «Криптовалюти провокують смерті»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 18:45

Білл Гейтс: «Криптовалюти провокують смерті»

Пропонуємо до обговорення:
Філантроп Білл Гейтс розкритикував крипторинок під час сесії відповідей на питання Reddit AMA. Один з користувачів форуму поцікавився у співзасновника Microsoft, як той ставиться до криптовалют

Дивися повний текст Білл Гейтс: «Криптовалюти провокують смерті».
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 18:45

"Один из пользователей Reddit ответил Гейтсу, что купить фентанил можно и за наличные. На это миллиардер возразил, что оплата наличными требует личного присутствия, что создает для преступника больше рисков."

Риски для преступника только в случае если в одном месте и наркотики и деньги, так что разницы особой нет, биткоин даже проще отследить если уж на то пошло
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 23:12

А ещё террористы пользуются компьютерами на Windows
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:28

Ага, не производите бухло в таком количестве и смертей будет еще меньше.
А если серьезно, то да, когда весь этот криптовалютный хайп навернется и за ним последуют тысячи громких банкротств, убийств и миллионы смертей, то мало не покажется никому...
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:09

Re: Білл Гейтс: «Криптовалюти провокують смерті»

21 декабря 2017

Согласно статистике Digiconomist, за последний месяц энергопотребление сети Bitcoin увеличилось на 25% и в приведении к годовому счислению достигло 35,77 ТВт⋅ч. Это больше, чем годовое энергопотребление Дании (33 ТВт⋅ч), Беларуси (33,8 ТВт⋅ч) или Болгарии (34,9 ТВт⋅ч).

На данный момент на долю Bitcoin приходится 0,16% потребляемого в мире электричества. И это далеко не предел. Некоторые специалисты считают, что если рост продолжится такими же темпами, то это сильно повлияет на мировую энергосистему.

Если тенденция продолжится (рост на 25-30% в месяц), то ничего хорошего нас не ждёт. Например, алармисты из организации ZeroHedge подсчитали, что тогда к октябрю 2018 года энергопотребление сети Bitcoin сравняется с Великобританией (309 ТВт⋅ч), в июле 2019 года — с США (3913 ТВт⋅ч), а в феврале 2020 года Bitcoin «будет потреблять всё электричество в мире» (21 776 ТВт⋅ч).

Майнинг и криптовалютный пузырь поддержал рост цен на энергоносители.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:25

просто несколько зрелищных посадок самых именитых майнеров за разбазаривание ресурсов, нарушение эконорм итд (был бы майнер, статью можно придумать) и вместе с падением лжеценности в область около нуля весь хайппрекратится сам.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:30

Vint А посчитайте теперь колоссальную нагрузку на электросети от зарядок расплодившихся электромобилей! Какая сеть выдержит такие мощности?
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:01

  -rx- написав:Vint А посчитайте теперь колоссальную нагрузку на электросети от зарядок расплодившихся электромобилей! Какая сеть выдержит такие мощности?

Они по ночам по льготному тарифу в основном заряжаются. Да и нефть не жгут, поэтому на глобальное потребление энергии не влияют.
Vint
 
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