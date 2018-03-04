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У січні борг населення за житлокомпослуги збільшився
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 бер, 2018 19:38
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Державна служба статистики.
Дивися повний текст У січні борг населення за житлокомпослуги збільшився
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Додано: Суб 10 бер, 2018 19:38
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Додано: Суб 10 бер, 2018 21:32
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