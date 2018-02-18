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Власники «Картки киянина»
зможуть оплачувати проїзд у...

Власники «Картки киянина» зможуть оплачувати проїзд у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 08:18

Власники «Картки киянина» зможуть оплачувати проїзд у...

Пропонуємо до обговорення:
Мова йде про спеціальний гнучкий тариф для жителів столиці, що відрізняється зниженими розцінками.

Дивися повний текст Власники «Картки киянина» зможуть оплачувати проїзд у громадському транспорті та парковку за зниженими тарифами.
R2
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