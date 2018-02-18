|
|
Власники «Картки киянина» зможуть оплачувати проїзд у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 бер, 2018 08:18
Пропонуємо до обговорення:
Мова йде про спеціальний гнучкий тариф для жителів столиці, що відрізняється зниженими розцінками.
Дивися повний текст Власники «Картки киянина» зможуть оплачувати проїзд у громадському транспорті та парковку за зниженими тарифами
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80683
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|42
|3181
|
|
|3
|263
|
Сер 21 лют, 2018 11:41
sal
|
|1
|128
|
реклама