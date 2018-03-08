Погодинна форма оплати праці є основною формою в більшості розвинених країн.
Дивися повний текст Скільки платять українцям за годину роботи.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 10:42
Скільки платять українцям за годину роботи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки платять українцям за годину роботи.
Додано: Нед 11 бер, 2018 10:42
Или в 11 раз больше, нежели в Украине.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 11 бер, 2018 11:12
Реальная минимальная зарплата выданная на руки живыми деньгами 2900. Делим на 22 рабочих дня в месяц в среднем по году = 132 грн в день.
Делим на 8 рабочих часов в день 132/8=16,5 грн
16,5 грн за час - вот реальные цифры по регионам и не только.
Или опять вы все врете?
Додано: Нед 11 бер, 2018 11:59
p_a_l
а где тут было написано, что речь идёт о минимальной зарплате (да еще и с учётом вычета налогов)?? Речь идёт о средней з/п. В тех же США нет 22 $/час минимальной з/п, а в среднем около 7 $/час минус налоги.
Додано: Нед 11 бер, 2018 12:39
Т.е. средняя зарплата
- в Киеве:
81,5 х 8 (часов) х 25,4 (среднее число рабочих дней в месяце) = 16 560,8 грн.
- в Черниговской области (даже не в самом Чернигове), где самая низкая зарплата по Украине, если верить статье:
42 х 8 (часов) х 25,4 (среднее число рабочих дней в месяце) = 8 534,4 грн.
Не верю! (с)
Додано: Нед 11 бер, 2018 13:00
Re: Скільки платять українцям за годину роботи
Среднее число рабочих дней обычно касается 40-часовой недели, т.е 21-22, почему вы решили взять 25.4?
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