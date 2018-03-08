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Скільки платять українцям
за годину роботи

Скільки платять українцям за годину роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 10:42

Скільки платять українцям за годину роботи

Пропонуємо до обговорення:
Погодинна форма оплати праці є основною формою в більшості розвинених країн.

Дивися повний текст Скільки платять українцям за годину роботи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 10:42

в США за час работы можно получить в среднем 22 доллара. Этот показатель в 7 раз больше, нежели в украинской столице.

Или в 11 раз больше, нежели в Украине.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:12

Реальная минимальная зарплата выданная на руки живыми деньгами 2900. Делим на 22 рабочих дня в месяц в среднем по году = 132 грн в день.
Делим на 8 рабочих часов в день 132/8=16,5 грн
16,5 грн за час - вот реальные цифры по регионам и не только.

Или опять вы все врете?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:59

p_a_l
а где тут было написано, что речь идёт о минимальной зарплате (да еще и с учётом вычета налогов)?? Речь идёт о средней з/п. В тех же США нет 22 $/час минимальной з/п, а в среднем около 7 $/час минус налоги.
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:39

В частности, в столице за час работы можно было получить 81,5 гривен, при этом самым низким уровнем оплаты отличилась Черниговская область – 42 гривны за час.

Т.е. средняя зарплата
- в Киеве:
81,5 х 8 (часов) х 25,4 (среднее число рабочих дней в месяце) = 16 560,8 грн.

- в Черниговской области (даже не в самом Чернигове), где самая низкая зарплата по Украине, если верить статье:
42 х 8 (часов) х 25,4 (среднее число рабочих дней в месяце) = 8 534,4 грн.

Не верю! (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:00

Re: Скільки платять українцям за годину роботи

yanyura написав:
В частности, в столице за час работы можно было получить 81,5 гривен, при этом самым низким уровнем оплаты отличилась Черниговская область – 42 гривны за час.

Т.е. средняя зарплата
- в Киеве:
81,5 х 8 (часов) х 25,4 (среднее число рабочих дней в месяце) = 16 560,8 грн.

- в Черниговской области (даже не в самом Чернигове), где самая низкая зарплата по Украине, если верить статье:
42 х 8 (часов) х 25,4 (среднее число рабочих дней в месяце) = 8 534,4 грн.

Не верю! (с)

Среднее число рабочих дней обычно касается 40-часовой недели, т.е 21-22, почему вы решили взять 25.4?
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Faceless
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