Скільки платять українцям за годину роботи

Додано: Нед 11 бер, 2018 15:04

Faceless написав: Погодите, незнаю что такое "минимальная средняя", речь вроде как о средней.

Укрстат говорит, что в декабре 2017 по Черниговской области http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... pm17_u.htm

выходило 6656 грн. Сам Чернигов без области вероятно чуть-чуть выше. Погодите, незнаю что такое "минимальная средняя", речь вроде как о средней.Укрстат говорит, что в декабре 2017 по Черниговской областивыходило 6656 грн. Сам Чернигов без области вероятно чуть-чуть выше.

В четвертом квартале 2017 года за час своей работы украинец получал

По материалам УБР

Киев, 11 марта - АиФ-Украина.

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Такая информация сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Вы взяли два слова из предложения, не обратив внимания на следующие за ними "по Украине"."Минимальная средняя зарплата по Украине" - имелось в виду, что по статье выходит, что самая низкая средняя зарплата в Украине в Черниговской области. Слова "самая низкая" я заменил словом "минимальная" - так понятнее?По Черниговской обл (учел ваш коефф.)42 х 8 х 21 = 7 056 грн.А средняя за 4-й кв. (из вашей ссылки) - 6 155 грн.Почему за 4-й кв., а не за декабрь? Потому чтоА по Киеву средняя за 4-й кв. (из вашей ссылки) - 12 377 грн. Хотя по статье должна быть81,5 х 8 х 21 = 13 692 грн."А ларчик просто открывался!" (с)На самом же УБР эта новость не найдена ни поиском по сайту, ни просмотром новостей за 8-11 марта. Зато Гуглом она найдена:Но на сайте ДСЛ () последняя новость от "07.03", а по средним зарплатам - от "30.01" (см. ссылку от) и от "5.03" ().