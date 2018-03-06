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Скільки платять українцям
за годину роботи

Скільки платять українцям за годину роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 10:42

Скільки платять українцям за годину роботи

Пропонуємо до обговорення:
Погодинна форма оплати праці є основною формою в більшості розвинених країн.

Дивися повний текст Скільки платять українцям за годину роботи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 10:42

в США за час работы можно получить в среднем 22 доллара. Этот показатель в 7 раз больше, нежели в украинской столице.

Или в 11 раз больше, нежели в Украине.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:12

Реальная минимальная зарплата выданная на руки живыми деньгами 2900. Делим на 22 рабочих дня в месяц в среднем по году = 132 грн в день.
Делим на 8 рабочих часов в день 132/8=16,5 грн
16,5 грн за час - вот реальные цифры по регионам и не только.

Или опять вы все врете?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:59

p_a_l
а где тут было написано, что речь идёт о минимальной зарплате (да еще и с учётом вычета налогов)?? Речь идёт о средней з/п. В тех же США нет 22 $/час минимальной з/п, а в среднем около 7 $/час минус налоги.
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:39

В частности, в столице за час работы можно было получить 81,5 гривен, при этом самым низким уровнем оплаты отличилась Черниговская область – 42 гривны за час.

Т.е. средняя зарплата
- в Киеве:
81,5 х 8 (часов) х 25,4 (среднее число рабочих дней в месяце) = 16 560,8 грн.

- в Черниговской области (даже не в самом Чернигове), где самая низкая зарплата по Украине, если верить статье:
42 х 8 (часов) х 25,4 (среднее число рабочих дней в месяце) = 8 534,4 грн.

Не верю! (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:00

Re: Скільки платять українцям за годину роботи

yanyura написав:
В частности, в столице за час работы можно было получить 81,5 гривен, при этом самым низким уровнем оплаты отличилась Черниговская область – 42 гривны за час.

Т.е. средняя зарплата
- в Киеве:
81,5 х 8 (часов) х 25,4 (среднее число рабочих дней в месяце) = 16 560,8 грн.

- в Черниговской области (даже не в самом Чернигове), где самая низкая зарплата по Украине, если верить статье:
42 х 8 (часов) х 25,4 (среднее число рабочих дней в месяце) = 8 534,4 грн.

Не верю! (с)

Среднее число рабочих дней обычно касается 40-часовой недели, т.е 21-22, почему вы решили взять 25.4?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:43

Re: Скільки платять українцям за годину роботи

  Faceless написав:Среднее число рабочих дней обычно касается 40-часовой недели, т.е 21-22, почему вы решили взять 25.4?

По такому принципу (25,4) рассчитывалась моя пенсия (ст. 65 ЗУ "Про пенсійне забезпечення", часть 4 - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1788-12/page3), поэтому и запомнилвсь эта цифра.
Документ 1788-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.10.2017, підстава 2148-19


Но даже если взять цифру 21 от вас, получается, что средняя зарплата по Черниговской области (повторюсь, не по чисто Чернигову):

42 х 8 х 21 = 7 056 грн.

И это минимальная средняя зарплата по Украине, если верить статье. Поэтому повторюсь:

Не верю! (с)

Справочно:
1 151 957 мешканців (1 січня 2007)
Чернігів - 291,6 тис.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 1%82%D1%8C
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:03

  Roman Tik написав:p_a_l
а где тут было написано, что речь идёт о минимальной зарплате (да еще и с учётом вычета налогов)?? Речь идёт о средней з/п. В тех же США нет 22 $/час минимальной з/п, а в среднем около 7 $/час минус налоги.

Вы где то в тексте нашли словосочетание - Средняя зарплата -
Вы знаете сколько получают врачи на скорой помощи например в пгт Бобровица Черниговской области? Чем эта зарплата отличается от минимальной?
Помните мультик Раз ковбой, два ковбой? Там тоже нулей дофига было, от власти.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:12

Re: Скільки платять українцям за годину роботи

  yanyura написав:Но даже если взять цифру 21 от вас, получается, что средняя зарплата по Черниговской области (повторюсь, не по чисто Чернигову):

42 х 8 х 21 = 7 056 грн.

И это минимальная средняя зарплата по Украине, если верить статье. Поэтому повторюсь:

Не верю! (с)

Погодите, незнаю что такое "минимальная средняя", речь вроде как о средней.
Укрстат говорит, что в декабре 2017 по Черниговской области http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... pm17_u.htm
выходило 6656 грн. Сам Чернигов без области вероятно чуть-чуть выше.
  p_a_l написав:Вы где то в тексте нашли словосочетание - Средняя зарплата -
Вы знаете сколько получают врачи на скорой помощи например в пгт Бобровица Черниговской области? Чем эта зарплата отличается от минимальной?

Там как раз ничего не говорится о минимальной, а значит речь о средней. И при чем тут врачи скорой в пгт Бобровица?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 15:04

Re: Скільки платять українцям за годину роботи

  Faceless написав:Погодите, незнаю что такое "минимальная средняя", речь вроде как о средней.
Укрстат говорит, что в декабре 2017 по Черниговской области http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... pm17_u.htm
выходило 6656 грн. Сам Чернигов без области вероятно чуть-чуть выше.

Вы взяли два слова из предложения, не обратив внимания на следующие за ними "по Украине".

"Минимальная средняя зарплата по Украине" - имелось в виду, что по статье выходит, что самая низкая средняя зарплата в Украине в Черниговской области. Слова "самая низкая" я заменил словом "минимальная" - так понятнее?

По Черниговской обл (учел ваш коефф.)
42 х 8 х 21 = 7 056 грн.
А средняя за 4-й кв. (из вашей ссылки) - 6 155 грн.

Почему за 4-й кв., а не за декабрь? Потому что
В четвертом квартале 2017 года за час своей работы украинец получал


А по Киеву средняя за 4-й кв. (из вашей ссылки) - 12 377 грн. Хотя по статье должна быть
81,5 х 8 х 21 = 13 692 грн.


P.S. "А ларчик просто открывался!" (с)
По материалам УБР

На самом же УБР эта новость не найдена ни поиском по сайту, ни просмотром новостей за 8-11 марта. Зато Гуглом она найдена:
Киев, 11 марта - АиФ-Украина.
...
Такая информация сообщается на сайте Государственной службы статистики.
...

http://www.aif.ua/society/social/gossta ... y_v_evrope

Но на сайте ДСЛ (http://www.ukrstat.gov.ua/) последняя новость от "07.03", а по средним зарплатам - от "30.01" (см. ссылку от Faceless) и от "5.03" (http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... zpR_u.html).
yanyura
 
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