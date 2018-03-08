Погодинна форма оплати праці є основною формою в більшості розвинених країн.
Дивися повний текст Скільки платять українцям за годину роботи.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 10:42
Скільки платять українцям за годину роботи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки платять українцям за годину роботи.
Додано: Нед 11 бер, 2018 10:42
Или в 11 раз больше, нежели в Украине.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 11 бер, 2018 11:12
Реальная минимальная зарплата выданная на руки живыми деньгами 2900. Делим на 22 рабочих дня в месяц в среднем по году = 132 грн в день.
Делим на 8 рабочих часов в день 132/8=16,5 грн
16,5 грн за час - вот реальные цифры по регионам и не только.
Или опять вы все врете?
Додано: Нед 11 бер, 2018 11:59
p_a_l
а где тут было написано, что речь идёт о минимальной зарплате (да еще и с учётом вычета налогов)?? Речь идёт о средней з/п. В тех же США нет 22 $/час минимальной з/п, а в среднем около 7 $/час минус налоги.
Додано: Нед 11 бер, 2018 12:39
Т.е. средняя зарплата
- в Киеве:
81,5 х 8 (часов) х 25,4 (среднее число рабочих дней в месяце) = 16 560,8 грн.
- в Черниговской области (даже не в самом Чернигове), где самая низкая зарплата по Украине, если верить статье:
42 х 8 (часов) х 25,4 (среднее число рабочих дней в месяце) = 8 534,4 грн.
Не верю! (с)
Додано: Нед 11 бер, 2018 13:00
Re: Скільки платять українцям за годину роботи
Среднее число рабочих дней обычно касается 40-часовой недели, т.е 21-22, почему вы решили взять 25.4?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 11 бер, 2018 13:43
Re: Скільки платять українцям за годину роботи
По такому принципу (25,4) рассчитывалась моя пенсия (ст. 65 ЗУ "Про пенсійне забезпечення", часть 4 -
Но даже если взять цифру 21 от вас, получается, что средняя зарплата по Черниговской области (повторюсь, не по чисто Чернигову):
42 х 8 х 21 = 7 056 грн.
И это минимальная средняя зарплата по Украине, если верить статье. Поэтому повторюсь:
Не верю! (с)
Справочно:
Додано: Нед 11 бер, 2018 14:03
Вы где то в тексте нашли словосочетание - Средняя зарплата -
Вы знаете сколько получают врачи на скорой помощи например в пгт Бобровица Черниговской области? Чем эта зарплата отличается от минимальной?
Помните мультик Раз ковбой, два ковбой? Там тоже нулей дофига было, от власти.
Додано: Нед 11 бер, 2018 14:12
Re: Скільки платять українцям за годину роботи
Погодите, незнаю что такое "минимальная средняя", речь вроде как о средней.
Укрстат говорит, что в декабре 2017 по Черниговской области
выходило 6656 грн. Сам Чернигов без области вероятно чуть-чуть выше.
Там как раз ничего не говорится о минимальной, а значит речь о средней. И при чем тут врачи скорой в пгт Бобровица?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 11 бер, 2018 15:04
Re: Скільки платять українцям за годину роботи
Вы взяли два слова из предложения, не обратив внимания на следующие за ними "по Украине".
"Минимальная средняя зарплата по Украине" - имелось в виду, что по статье выходит, что самая низкая средняя зарплата в Украине в Черниговской области. Слова "самая низкая" я заменил словом "минимальная" - так понятнее?
По Черниговской обл (учел ваш коефф.)
42 х 8 х 21 = 7 056 грн.
А средняя за 4-й кв. (из вашей ссылки) - 6 155 грн.
Почему за 4-й кв., а не за декабрь? Потому что
А по Киеву средняя за 4-й кв. (из вашей ссылки) - 12 377 грн. Хотя по статье должна быть
81,5 х 8 х 21 = 13 692 грн.
P.S. "А ларчик просто открывался!" (с)
На самом же УБР эта новость не найдена ни поиском по сайту, ни просмотром новостей за 8-11 марта. Зато Гуглом она найдена:
Но на сайте ДСЛ (
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