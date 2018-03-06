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Скільки платять українцям
за годину роботи

Скільки платять українцям за годину роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 15:28

«Сегодня 65% населения получает субсидии»
При этом на домохозяйства в городах приходилось 67,5% таких обращений.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 15:30

Re: Скільки платять українцям за годину роботи

Зокрема, в столиці за годину роботи можна було отримати 81,5 гривень

Якось розпливчато написано, можна А може і не можна! Та і Держкомстат рахує заробітні плати до оподаткування.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:30

  p_a_l написав:Реальная минимальная зарплата выданная на руки живыми деньгами 2900. Делим на 22 рабочих дня в месяц в среднем по году = 132 грн в день. Делим на 8 рабочих часов в день 132/8=16,5 грн 16,5 грн за час - вот реальные цифры по регионам и не только. Или опять вы все врете?

Так оно и есть на самом деле. Но те кто сами не работают, и с окружающими не общаются- упорно в это верить не хотят. А больше, человеку пришедшему с улицы на рядовую работу, никто и не заплатит. Так я в Харькове живу, про окраины я вообще молчу. И плевали они на законы и минималки. Придумают и пол ставки, и треть ставки, и налоги с зарплаты вычтут- да всё что угодно! Хозяин-барин, и никак иначе.
Правдоруб
 
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