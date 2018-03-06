«Сегодня 65% населения получает субсидии»
При этом на домохозяйства в городах приходилось 67,5% таких обращений.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 15:28
«Сегодня 65% населения получает субсидии»
При этом на домохозяйства в городах приходилось 67,5% таких обращений.
Додано: Нед 11 бер, 2018 15:30
Re: Скільки платять українцям за годину роботи
Якось розпливчато написано, можна А може і не можна! Та і Держкомстат рахує заробітні плати до оподаткування.
Додано: Нед 11 бер, 2018 19:30
Так оно и есть на самом деле. Но те кто сами не работают, и с окружающими не общаются- упорно в это верить не хотят. А больше, человеку пришедшему с улицы на рядовую работу, никто и не заплатит. Так я в Харькове живу, про окраины я вообще молчу. И плевали они на законы и минималки. Придумают и пол ставки, и треть ставки, и налоги с зарплаты вычтут- да всё что угодно! Хозяин-барин, и никак иначе.
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:10
Чуть дальше от миллионников, и наиболее частая ЗП - "чтобы раньше времени с голоду не передохли"... а потом нежданчик - "ой! работать некому, бегут на Запад"
Додано: Пон 12 бер, 2018 01:51
Re: Скільки платять українцям за годину роботи
Что такое "рядовая работа"? Разнорабочий? Вахтер? Охранник в магазин?
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Додано: Пон 12 бер, 2018 07:37
Додано: Пон 12 бер, 2018 08:03
Додано: Пон 12 бер, 2018 08:40
Теперь и ІТ сектор хотят задавить! Законопроектом №8089 від 01.03.2018 хотят ликвидировать 3-ю группу упрощенцев. Барыги просто выгоняют трудоспособных людей из страны. Им нужны ресурсы и рабы. И БПП ничем не отличается от ОППО (ех ПР). Барыги и там и там.
Додано: Пон 12 бер, 2018 08:43
Ну это не сложно подсчитать :) большинство сидят на минималке (не все живут в Киеве и в областных городах). поэтому 3723 делим на 160 часов - получаем 23 грн с копейками. Т.е. час работы - менее одного доллара США :)))
Додано: Пон 12 бер, 2018 08:44
Там ничего не говорится о средней значит речь идет о минимальной.
У меня кума там работает, знаю реальную зарплату в Черниговской области. Также знаю сколько реально выехало работяг в Польшу, что работать уже некому.
Вы когда то терли мои посты по поводу Польши, но правда все равно вылезла наружу.
Сделайте для себя соцопрос и подсчитайте сколько скажут - Чтобы он сдох -
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